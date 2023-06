Microsoft: partenariat stratégique avec Moody's Corporation information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce 'un nouveau partenariat stratégique' avec Moody's Corporation dans le but de fournir des solutions de données, d'analyse, de recherche, de collaboration et de gestion des risques de nouvelle génération pour les services financiers et les travailleurs.



S'appuyant sur la combinaison d'expérience et de compétence des deux partenaires, le partenariat va permettre le lancement d'offres ' améliorant les informations sur l'intelligence d'entreprise et l'évaluation des risques, alimentées par Microsoft AI et ancrées par les données, analyses, et la recherche'.



Microsoft et Moody's collaboreront aussi sur l'opportunité de fournir des données à leurs clients communs via Microsoft Fabric, une nouvelle plateforme d'analyse pour la gestion des données de bout en bout.