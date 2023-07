Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: le titre avance sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 16:34

(CercleFinance.com) - Microsoft échappe à la morosité boursière ambiante ce mercredi à Wall Street et signe l'une des plus fortes hausses du Dow Jones à la faveur de commentaires encourageants de Wedbush Securities.



Le bureau d'études pense en effet que le géant des logiciels rejoindra Apple, dès le début de l'année prochaine, dans le club ultra-select des entreprises pesant plus de 3.000 milliards de dollars en Bourse.



Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 375 dollars sur le titre - explique que le marché représenté par l'IA et ChatGPT pourrait ajouter entre 40 et 50 dollars à la valorisation du titre.



L'analyste souligne que Microsoft sera - au même titre que Google, Amazon, Oracle, IBM, Salesforce ou Palantir, entre autres - sera l'un des grands bénéficiaires de ce marché estimé à quelque 800 milliards de dollars sur les dix prochaines années.



Wedbush dit par ailleurs s'attendre à ce que Microsoft gagne des parts de marché au détriment d'AWS (Amazon) dans le 'cloud'.



Le titre progresse actuellement de 0,7% alors que l'indice Dow lâche 0,4%.