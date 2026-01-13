Microsoft lance une initiative en faveur des centres de données afin de limiter les coûts d'électricité et la consommation d'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a dévoilé mardi une initiative communautaire visant à réduire la consommation d'eau de ses centres de données aux États-Unis et à s'assurer que les installations gourmandes en énergie n'entraînent pas une hausse des prix de l'électricité pour le public.

L'entreprise paiera des tarifs suffisamment élevés pour couvrir ses coûts d'électricité et travaillera avec les services publics locaux pour augmenter l'approvisionnement en électricité et ajouter l'infrastructure nécessaire au réseau en cas de besoin pour ses centres de données.

Microsoft s'est également engagée à renouveler plus d'eau que ses centres de données n'en consomment. L'entreprise a déclaré qu'elle commencerait à publier des informations sur l'utilisation de l'eau pour chaque région de centre de données aux États-Unis, ainsi que les progrès réalisés en matière de réapprovisionnement.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré que le géant de la technologie apporterait des "changements majeurs" dans ses plans d'infrastructure d'IA afin de s'assurer que les consommateurs ne paient pas plus cher l'électricité en raison de la consommation des centres de données.