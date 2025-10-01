Microsoft lance 365 Premium avec l'assistant IA Copilot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a dévoilé mercredi Microsoft 365 Premium pour les particuliers à 19,99 $ par mois, qui regroupe l'assistant d'intelligence artificielle Copilot de l'entreprise dans des applications telles que Outlook, Excel et Word.

Ce lancement marque un virage vers la simplification et une intégration plus profonde des offres d'IA de l'entreprise dans les produits de base pour les utilisateurs individuels, à un moment où les entreprises technologiques s'efforcent de rentabiliser leurs investissements dans les outils d'intelligence artificielle avancés.

La société a déclaré que le plan comprend les limites d'utilisation les plus élevées de Copilot et des fonctions exclusives telles que Researcher, Analyst et Actions, associées à un téraoctet de stockage dans le nuage et à la sécurité avancée Microsoft Defender.

L'entreprise cessera de vendre Copilot Pro et les clients actuels de Copilot Pro et de Microsoft 365 Personal ou Family pourront passer à Premium.

Microsoft, qui dispose également d'une version gratuite de Copilot, avait lancé son Copilot Pro à 20 dollars par mois l'année dernière. OpenAI propose également son ChatGPT Plus pour 20 dollars par mois.

Microsoft a ajouté que les abonnés personnels et familiaux bénéficieront de limites d'utilisation plus élevées pour certaines fonctions de Copilot, sans frais supplémentaires.