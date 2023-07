Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: la fusion avec Activision reportée à octobre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a annoncé mercredi qu'il avait décidé de reporter la finalisation de sa fusion avec Microsoft, qui devait intervenir cette semaine, afin d'obtenir le feu vert des autorités britanniques.



Le groupe américain de jeux vidéo déclare désormais s'attendre à ce que le rapprochement soit bouclé le 18 octobre au soir, soit avec trois mois de retard.



L'opération, estimée à quelque 70 milliards de dollars, avait franchi une étape décisive la semaine passée avec le rejet par un tribunal américain d'un recours de la FTC des Etats-Unis qui visait à bloquer la transaction.



Dans un avis financier, Activision dit maintenant vouloir trouver un accord avec la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni afin d'être en mesure de boucler définitivement la fusion, même au prix d'éventuelles cessions d'actifs.



Activision Blizzard avait signé la semaine dernière un accord avec Microsoft et Sony garantissant le maintien de 'Call of Duty', son jeu vedette, sur les consoles de jeu PlayStation de Sony.



A Wall Street, l'action Activision reculait de 0,5% mercredi matin tandis que le titre Microsoft cédait 0,2%.





