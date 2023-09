Microsoft : la CMA britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision

(AOF) - L'autorité de la concurrence britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. « La vente des droits de streaming des jeux d'Activision à Ubisoft répond en grande partie aux préoccupations antérieures et ouvre la voie à l'autorisation de l'opération, a déclaré la Competition & Markets Authority (CMA) aujourd'hui. La CMA a provisoirement conclu que la protection supplémentaire proposée par Microsoft devrait résoudre ces problèmes résiduels. Elle a ouvert une consultation, jusqu'au 6 octobre, sur ces mesures correctives.

