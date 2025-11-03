 Aller au contenu principal
Microsoft investit plus de $15 mds aux EAU, a obtenu des licences d'exportation US
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:26

Microsoft MSFT.O a annoncé lundi prévoir que ses investissement aux Émirats arabes unis (EAU) s'élèveront à plus de 15 milliards de dollars (12,86 milliards d'euros) de 2023 à 2029, tout en déclarant avoir obtenu des licences d'exportation de l'administration Trump pour expédier des semi-conducteurs avancés dans le pays du Golfe.

"La majeure partie (de cet investissement), tant rétrospectivement que prospectivement, est consacrée à l'expansion des centres de données d'IA à travers les EAU. Et de notre point de vue, il s'agit d'un investissement essentiel pour répondre à la demande ici en matière d'utilisation de l'IA", a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, lors d'une interview accordée à Reuters lundi, en marge de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abou Dhabi.

Brad Smith a précisé que l'entreprise avait obtenu des licences d'exportation pour ce projet de la part du gouvernement américain l'année dernière et qu'elle avait obtenu de nouvelles licences pour cette année.

Les Émirats arabes unis ont dernièrement dépensé des milliards de dollars pour devenir un pôle mondial de l'intelligence artificielle, cherchant à tirer parti de leurs solides relations avec Washington pour s'assurer l'accès à la technologie américaine, notamment à certaines des puces les plus avancées au monde.

(Rédigé par Federico Maccioni ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

