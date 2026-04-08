Microsoft et Publicis étendent leur partenariat pour le marketing agentique
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 15:35
Dix ans après avoir co-créé Marcel, une plateforme d'IA nouvelle génération, les deux entreprises veulent ainsi unir leurs expertises pour intégrer l'IA agentique au coeur des opérations, afin de permettre aux équipes marketing de se concentrer sur l'essentiel.
Dans le cadre de cet accord, le groupe de communication français déploiera Microsoft 365 Copilot auprès de ses plus de 110 000 collaborateurs à travers le monde et a choisi Microsoft Azure comme fournisseur cloud privilégié.
En s'appuyant sur le groupe américain, Publicis renforce sa capacité à déployer une personnalisation à grande échelle et fait évoluer Marcel, qui passe de pionnier de l'IA marketing à un acteur clé de la prochaine génération d'IA dans l'ensemble des métiers.
Par ailleurs, Publicis deviendra l'agence média mondiale de référence de Microsoft. Grâce à une co-innovation ciblée, construite sur Microsoft Azure, ils pourront mieux connecter audiences, signaux et données de performance afin de maximiser les résultats business.
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