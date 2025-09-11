 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 372,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft et OpenAI signent un protocole d'accord pour la prochaine phase de leur partenariat
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont signé un protocole d'accord pour la prochaine phase de leur partenariat et travaillent activement à la finalisation des termes contractuels, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

"Ensemble, nous restons concentrés sur la fourniture des meilleurs outils d'IA pour tous, fondés sur notre engagement commun en faveur de la sécurité", ont-elles déclaré.

Valeurs associées

MICROSOFT
501,0100 USD NASDAQ +0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank