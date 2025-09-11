Microsoft et OpenAI signent un protocole d'accord pour la prochaine phase de leur partenariat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont signé un protocole d'accord pour la prochaine phase de leur partenariat et travaillent activement à la finalisation des termes contractuels, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

"Ensemble, nous restons concentrés sur la fourniture des meilleurs outils d'IA pour tous, fondés sur notre engagement commun en faveur de la sécurité", ont-elles déclaré.