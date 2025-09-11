Microsoft et OpenAI concluent un accord non contraignant pour permettre à OpenAI de se restructurer

(Ajoute les détails de l'accord)

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant sur les nouveaux termes de leur relation qui permettrait à OpenAI d'aller de l'avant avec son plan de restructuration en une société à but lucratif.

Les deux entreprises n'ont pas donné plus de détails sur les nouveaux accords commerciaux, mais ont indiqué qu'elles travaillaient à la finalisation des termes d'un accord définitif.

OpenAI a déclaré que son entité à but non lucratif actuelle contrôlerait une société à but public en détenant une participation de 100 milliards de dollars dans cette société et en ayant autorité sur ses décisions, selon un mémo de Bret Taylor, le président du conseil d'administration de l'entité à but non lucratif actuelle d'OpenAI.