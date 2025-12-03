Microsoft en baisse après la publication d'un rapport sur la réduction des quotas de vente de logiciels d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la syntaxe dans le titre de l'article)

3 décembre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O en baisse de 2,1% à 479,97 $ avant le marché

** MSFT réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA , rapporte The Information, citant deux vendeurs de l'unité Azure Cloud

** Selon le rapport, plusieurs divisions ont abaissé les objectifs de croissance des ventes pour certains produits d'IA après que de nombreux vendeurs ont manqué leurs objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin

** Jusqu'à la dernière clôture, MSFT avait gagné ~16% depuis le début de l'année