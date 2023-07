Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 15:38









(CercleFinance.com) - Microsoft gagne plus de 1% en début de séance à Wall Street, aidé par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du géant informatique, avec un objectif de cours porté de 345 à 400 dollars.



'Avec la forte décélération de la croissance d'Azure qui devrait maintenant se modérer, les catalyseurs de l'IA (intelligence artificielle) à venir et la récente sous-performance de l'action, une position plus positive semble justifiée', estime le broker.





