Microsoft: collabore avec ABB dans le domaine de l'IA

(CercleFinance.com) - ABB annonce qu'il collaborera avec Microsoft sur l'intégration d'Azure OpenAI Service dans la suite ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI.



Les entreprises travailleront ensemble à la mise en oeuvre de la technologie d'IA générative pour aider les clients industriels à débloquer des informations cachées dans les données opérationnelles.



ABB intégrera l'IA générative via Azure OpenAI Service permettant des fonctionnalités telles que la génération de code, d'image et de texte.



' Une fois lancée, la nouvelle application - Genix Copilot - améliorera l'expérience utilisateur en offrant des fonctionnalités intuitives et en rationalisant le flux de données contextualisées à travers les processus et les opérations ', assure ABB.



Cette solution fournira notamment aux cadres de l'industrie, aux spécialistes fonctionnels et aux ingénieurs d'atelier des informations exploitables en temps réel pour une meilleure prise de décision et une productivité accrue.