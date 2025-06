Microsoft: 400 millions de dollars investis en Suisse information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il allait consacrer un investissement de 400 millions de dollars en Suisse afin de renforcer ses capacités en matière de 'cloud' et d'IA, notamment dans les processeurs graphiques les plus avancés.



Le géant technologie américain, présent en Suisse depuis 36 ans, explique que cette enveloppe vient consolider son engagement de longue date dans le pays, qui l'avait vu lancer ses premiers centres de données locaux il y a six ans ou démarrer son 'Microsoft Innovation Hub' en 2022.



Dans le détail, Microsoft prévoit d'étendre ses centres de données existants situés près de Zurich et Genève afin de répondre à une demande croissante, des améliorations appelés à bénéficier à plus de 50.000 clients.



Le groupe dit également avoir l'intention de soutenir l'écosystème des startups et PME suisses via, entre autres, le programme dénommé 'Swiss AI Tech Accelerator'.



Il prévoit par ailleurs de former d'ici 2027 un million de personnes en Suisse - salariés, enseignants et étudiants - afin de leur fournir les outils nécessaires au sein d'une économie basée sur l'IA.





