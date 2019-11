MICROPOLE : Groupe Micropole : forte croissance du chiffre d'affaires T3 28,2 M EUR (+12,8%)

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 14 novembre 2019

En M€

Données consolidées non auditées 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires T1 29,0 27,5 5,5% Chiffre d'affaires T2 28,4 27,0 5,2% Chiffre d'affaires T3 28,2 25,0 12,8% Chiffre d'affaires 9 mois 85,6 79,5 7,7%

Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence et Data Gouvernance, annonce avoir réalisé à l'issue du 3ème trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 28,2 millions d'euros, contre 25,0 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2018, soit une croissance organique de 12,8%. A nombre de jours ouvrés constants (1 jour travaillé de plus entre Q3 2018 et Q3 2019), la progression sur le trimestre est de 11,2%. En cumulé sur l'année 2019, le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois s'établit à 85,6 millions d'euros contre 79,5 millions d'euros réalisés sur la même période en 2018, soit une progression de 7,7%.

Sur le trimestre, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 12,1%. Selon les mêmes critères, la croissance de la zone Europe (hors Micropole Institut & Chine) s'établit à 13,3%, marquant donc une progression soutenue des activités qui continuent à bénéficier du positionnement du Groupe, parfaitement en phase avec les demandes de ses clients.

Compte tenu de la dynamique commerciale actuelle, la croissance du Groupe devrait se poursuivre sur la fin de l'année 2019, amplifiée d'une part par les premiers effets des actions menées dans le cadre de sa politique RH et Marque Employeur, notamment sur la fidélisation des talents, et d'autre part, par la montée en puissance des projets réalisés autour des offres Cloud.

Micropole réaffirme donc ses ambitions de croissance dans le cadre du plan TARGET 21, avec en particulier la progression de sa rentabilité qui reste l'objectif majeur.

Calendrier financier :

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2019 : 14 février 2020

