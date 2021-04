MICROPOLE : Groupe Micropole : Bonne Résilience du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2020

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 27 avril 2021

Groupe Micropole : Bonne résilience du chiffre d'affaireset de la rentabilité en 2020

Chiffre d'Affaires à 111 m€

Résultat Opérationnel Courant à 4.1%

Structure financière solide et renforcée

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 111 millions d'euros contre 115,3 millions d'euros à la même période l'année précédente. A périmètre et taux de change constant, l'activité a été globalement stable malgré la crise sanitaire.

La société présente ses comptes annuels 2020 audités et arrêtés par le conseil d'administration du 26 avril 2021.

En millions d'euros - Normes IFRS

(chiffres audités) 2020 2019* Chiffre d'affaires 111,0 115,3 Résultat opérationnel courant 4,5 6,0 En % du CA 4,1% 5,2% Charges et produits non opérationnels (1,9) (1,6) Résultat opérationnel 2,6 4,4 En % du CA 2,3% 3,8% Résultat Net des activités poursuivies 0,2 2,3

*Retraité de la cession MLS intervenue le 17 février 2020

Le résultat opérationnel courant affiche une forte résilience à 4,5 millions d'euros contre 6 millions d'euros l'exercice précédent malgré un recul du chiffre d'affaires (-3,7%) et une diminution du taux d'emploi (-8%) provoquée par la crise mondiale. Cette résilience est principalement liée :

A la poursuite de l'amélioration du TJM (+3,7%) du fait d'une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe

Au recours à l'activité partielle en France et en Suisse qui a permis de limiter les conséquences de la sous-activité

A la poursuite de la maîtrise des charges.

De son côté, le résultat opérationnel atteint 2,6 millions d'euros contre 4,4 millions d'euros en 2019. Les charges non courantes s'élèvent à 1,9 millions dont 1,8 millions de charges de restructuration.

Cette forte résilience, dans un contexte peu propice, est donc le reflet :

du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation numérique et Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.

de l'industrialisation des offres Cloud constituées en partenariat avec AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Plateform et Salesforce, sur les projets autour de la Data. Cette vision stratégique, à la fois en termes d'offre et d'expertise, assure à Micropole une position de leader sur ces solutions dont la part dans le chiffre d'affaires a crue fortement. L'offre GoCloud&Security, lancée en fin d'année 2019, accompagne cette industrialisation d'un volet sécurité, stratégique sur le marché.

de l'innovation permanente des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients.

de l'amélioration continue et de l'optimisation des processus internes, autant dans les domaines du commercial et de l'opérationnel.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 0,2 millions d'euros, contre 2,3 millions au titre de l'exercice précédent.

La situation financière du Groupe s'est renforcée

La trésorerie du Groupe est forte hausse et s'élève à 26,7 millions contre 16,3 millions d'euros au 31 décembre 2019 avec une trésorerie nette positive de 2,2 millions hors dettes locatives (contre un endettement net de 9,5 millions au 31 décembre 2019) pour des capitaux propres de 50,4 millions d'euros. La société a bénéficié de PGE pour 5 millions d'euros en 2020 et de reports d'échéance Urssaf de 7,9 millions d'euros.

Progression des activités

L'exercice 2020 a permis de constater un rééquilibrage des activités du Groupe Micropole principalement porté par :

l'activité en Belgique dont la croissance en 2020 s'élève à 21% et qui bénéficie de la forte demande client autour des offres Cloud, et en particulier sur les plateformes Advanced Analytics dont les équipes belges sont les précurseurs pour le Groupe,

l'activité Suisse qui affiche un recul inférieur à 1% et a renforcé sa place de leader sur son marché,

les deux business units sur Paris, ainsi que les Régions, ont vu une baisse d'activité conjoncturelle de l'ordre de 8%.

Enfin, la Chine est devenue non significative sur les chiffres du Groupe (moins de 0,5% du CA groupe). L'agence se focalise sur le maintien de l'activité d'accompagnement de nos clients européens.

Ressources humaines

Sur le plan de nos ressources humaines, l'année 2020 a été marquée par une stabilité des effectifs liée à une baisse sensible du turnover, résultant de nombreuses actions menées par la direction des Ressources Humaines pour améliorer la marque employeur et fidéliser les talents et à une moindre volatilité des collaborateurs due à la crise. Le Groupe a aussi renouvelé en 2020 ses certifications Happy At Work et Happy Trainees, un signal fort d'attractivité et de reconnaissance des actions prises par les collaborateurs.

Evolution de Périmètre

Micropole poursuit sa stratégie de déploiement et d'accélération d'offres autour du cloud et des services de Data Intelligence. Dans ce cadre, le Groupe a réalisé en mars 2021 l'acquisition relutive de la société luxembourgeoise Tomorrow Services (2 millions de Chiffre d'affaires) afin d'accroître son implantation au Benelux et affirmer une présence physique au Luxembourg. Cette région, qui contribue fortement depuis deux ans à la croissance du Groupe, constitue un véritable fer de lance de ses activités Cloud.

Par ailleurs, au cours du mois de mars 2021, le Groupe a cédé son bureau de Lille (2,8 millions de chiffre d'affaires), cette agence n'ayant jamais atteint la taille critique et doublonnant avec notre stratégie de développement au Benelux.

Perspectives et point COVID-19

La pandémie du COVID-19, la mise en confinement intervenue en Europe depuis mars 2020, ont affecté l'économie mondiale et par voie de conséquence l'activité du Groupe. L'ensemble du personnel a basculé en mode télétravail sans difficulté et une grande attention a été portée à la gestion des ressources humaines.

Malgré un très bon démarrage, une baisse du chiffre d'affaires a été constatée dès le mois de mars par rapport aux objectifs 2020. Les premiers signes d'une reprise de l'activité commencent à apparaitre au cours du premier trimestre 2021 mais il reste difficile d'établir des projections à court terme.

Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

