Micron: vers une réorganisation en quatre branches avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Micron a annoncé jeudi qu'il comptait se réorganiser en quatre divisions, avec l'objectif de profiter de la croissance associée au développement de l'IA.



Le spécialiste des puces de mémoire et de stockage précise qu'une première branche réunira ses produits pour le 'cloud' à très grande échelle (hyperscale) et à haute bande passante (high-bandwidth memory - HBM).



Une seconde regroupera ses puces pour les centres de données, une troisième ses activités mobiles et la dernière ses métiers dédiés au secteur de l'automobile et à la conduite embarquée.



'Cette structure améliore notre capacité à établir des partenariats approfondis avec nos clients et à renforcer la dynamique de notre portefeuille en proposant des solutions différenciées pour tous les marchés', a justifié Sumit Sadana, le directeur du développement de l'entreprise.



Le fabricant de mémoires DRAM et NAND précise que sa réorganisation devrait être finalisée au début de son quatrième trimestre fiscal, qui débutera le 30 mai prochain, ce qui signifie que les comptes du prochain trimestre refléteront ces changements.



A la Bourse de New York, l'action Micron perdait 0,5% vendredi matin après ces annonces, à comparer avec une hausse de 0,5% pour l'indice Nasdaq.





Valeurs associées MICRON TECHNOLOGY 67,8200 USD NASDAQ -2,18%