Micron Technology en hausse après un chiffre d'affaires net et des prévisions de bénéfices supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre

17 décembre - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ont augmenté d'environ 6 % à 240,30 $ après la cloche ** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre , misant sur une demande croissante et des prix élevés pour ses puces de mémoire à large bande passante utilisées dans le matériel d'intelligence artificielle ** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre devrait s'élever à 18,70 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, contre 14,20 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté devrait s'élever à 8,42 dollars par action, contre des estimations de 4,78 dollars par action ** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a augmenté de près de 57 % pour atteindre 13,6 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 12,8 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre s'élève à 4,78 dollars, contre 3,95 dollars attendus par les analystes

** À la dernière clôture, MU a presque triplé depuis le début de l'année