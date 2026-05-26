Micron rejoint le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars alors que la course à l'IA stimule l'essor des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations)

La capitalisation boursière de Micron Technology MU.O a dépassé pour la première fois mardi la barre des 1 000 milliards de dollars, couronnant une remontée vertigineuse qui a confirmé la position du plus grand fabricant américain de puces mémoire comme l'un des grands gagnants du boom de l'IA.

L'actionMicron a clôturé en hausse de 18 % à 886,6 dollars – un record historique – cette progression de mardi faisant suite à la révision à la hausse par la banque d'affaires UBS de son objectif de cours pour Micron Technology, qui passe de 535 à 1 625 dollars, soit le plus élevé parmi les 46 courtiers couvrant la société, selon les données de LSEG.

Cette étape importante, qui souligne le rôle central des puces mémoire dans l'infrastructure de l'IA, reflète également une évolution plus large du secteur de l'IA, les investisseurs recherchant désormais des entreprises susceptibles de bénéficier des plans de dépenses massifs des géants de la tech après s'être initialement rués sur les fabricants de processeurs graphiques. Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS , premier fabricant mondial de puces mémoire, a déjà franchi le cap du trillion de dollars , tandis que SK Hynix 000660.KS se rapproche également de ce seuil .

Alors que Nvidia NVDA.O fabrique les puissants processeurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA, Micron produit principalement des puces mémoire utilisées pour stocker et transférer des données.

L'ascension de l'entreprise offre aux États-Unis un concurrent de taille dans la course aux puces mémoire, largement dominée jusqu'à présent par l'Asie.

Les actions de Micron, longtemps considérées comme l'une des valeurs les plus cycliques du secteur des semi-conducteurs, ont plus que décuplé au cours des 12 derniers mois, grâce à des résultats solides et à des contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui lui ont conféré un pouvoir de fixation des prix.

Alors que les entreprises technologiques se ruent vers l'intelligence artificielle générale, les clients s'engagent dans des investissements à long terme dans les centres de données, ce qui a alimenté une forte hausse de la demande en mémoire et en stockage avancés, créant une pénurie d'approvisionnement et entraînant des hausses de prix. ) Micron a déclaré que l'intégralité de son stock de puces HBM (High-Bandwidth Memory () pour 2026 était déjà épuisée, ce qui montre à quel point la demande dépasse la capacité. Ses produits HBM4 de nouvelle génération sont désormais en production.

Selon les documents réglementaires, la société s'est imposée comme l'une des valeurs préférées des investisseurs institutionnels au premier trimestre de l'année. Environ 2 440 institutions ont déclaré de nouvelles positions dans la société, notamment Rockefeller Capital Management et Schroders.

Cette entrée dans ce club très fermé marque un rebond spectaculaire par rapport à la période post-pandémique, durant laquelle les fabricants de puces mémoire ont dû faire face à une surabondance de l'offre, la demande en ordinateurs personnels et en smartphones s'étant affaiblie en raison d'une inflation à son plus haut niveau depuis des décennies.

Micron se négocie à 8,42 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 22,15 pour l'indice de référence S&P 500 .SPX et 26,23 pour le Nasdaq 100.