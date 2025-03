Micron : profits et objectifs meilleurs qu'attendu

(AOF) - Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology a présenté des résultats solides et des perspectives favorables. Au deuxième trimestre, clos fin février, Micron a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action contre un profit de 793 millions de dollars, soit 71 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,56 dollar, soit 13 cents de mieux qu'attendu.

Ses résultats se sont nettement améliorés grâce à une progression de plus de 38% de ses revenus à 8,05 milliards de dollars, à comparer au consensus Bloomberg de 7,91 milliards de dollars. Ses revenus pour les produits pour les centres de données ont triplé grâce au boom de l'intelligence artificielle.

" Nous prévoyons un chiffre d'affaires trimestriel record au troisième trimestre fiscal, avec une croissance de la demande pour les DRAM et les NAND dans les marchés des centres de données et des consommateurs, et nous sommes en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires record et une rentabilité nettement améliorée sur l'exercice 2025 a déclaré le PDG, Sanjay Mehrotra.

Micron s'attend à ce que ses revenus pour le trimestre en cours soient en moyenne de 8,8 milliards de dollars alors que les analystes anticipent 8,55 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu en moyenne à 1,57 dollar à comparer au consensus Bloomberg de 1,48 dollar.

