Micron: les prévisions décevantes pèsent sur le titre

(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié hier soir des résultats en ligne avec les attentes pour son premier trimestre clos fin novembre, mais le titre du fabricant de puces mémoire décrochait lourdement jeudi à la Bourse de New York suite à des prévisions jugées décevantes.



Le groupe américain a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel en hausse sous l'effet de la vigueur de la demande pour ses composants destinés aux centres de données, un métier qui représente désormais plus de la moitié de son activité.



Son bénéfice net ressort à 1,87 milliard de dollars, soit 1,67 dollar par action, sur le trimestre clos le 28 novembre, le premier de son exercice fiscal 2024/2025, contre une perte de plus de 1,2 milliard un an plus tôt.



Hors exceptionnels (non-GAAP), le bénéfice par action atteint 1,79 dollar, soit trois cents de plus qu'attendu par le marché.



Son chiffre d'affaires a rebondi à 8,7 milliards de dollars, contre 4,7 milliards sur la même période de l'exercice précédent, conformément aux attentes du marché.



Le groupe de Boise (Idaho) a toutefois fait part d'objectifs très inférieurs aux prévisions pour son deuxième trimestre, invoquant la faiblesse de ses marchés de grande consommation à destination des particuliers.



Son objectif d'un BPA de l'ordre de 1,43 dollar se compare ainsi très défavorablement au consensus, qui visait 1,92 dollars, tout comme sa prévision de chiffre d'affaires qui ressort autour de 7,9 milliards de dollars, loin de l'estimation moyenne de neuf milliards établie par le marché.



Pour bon nombre d'analystes, ces objectifs sont 'clairement décevants' au moment où les fabricants de puces figurent parmi les premiers bénéficiaires du 'boom' lié à l'intelligence artificielle.



Les équipes de BofA dégradent ainsi leur recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 110 dollars, estimant que la vigueur dans les centres de données et les mémoires à large bande passante (HBM) devrait être plus que compensée par les marchés du PC et des smartphones, mettant du même coup les marges sous pression.



Pour les analystes d'UBS, la publication offerte par Micron ne constitue certes pas un cadeau de Noël, mais la correction qui frappe aujourd'hui le titre pourrait constituer selon eux une opportunité d'achat.



En dévissant de plus de 17% aujourd'hui, l'action Micron efface en effet la quasi-totalité de ses gains annuels pour afficher un bilan presque nul sur l'ensemble de l'exercice.





