Micron fait pression sur le Congrès américain pour qu'il prenne des mesures contre les ventes d'outils de production de puces à des rivaux chinois, selon certaines sources

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* La loi MATCH vise à combler les lacunes en matière de contrôle des exportations d'équipements de fabrication de puces pour la Chine

* Le projet de loi inciterait les fabricants d'outils étrangers à s'aligner sur les États-Unis

* Micron fait du lobbying auprès des législateurs sur les restrictions à l'exportation, selon certaines sources

* Le directeur général de Micron a tenu des réunions avec des commissions de la Chambre des représentants et du Sénat

(Ajout du début de l'audition au paragraphe 2) par Karen Freifeld

Micron Technology MU.O , le plus grand fabricant américain de puces mémoire, est une force motrice qui pousse le Congrès américain à adopter une législation qui imposerait de nouvelles restrictions à l'exportation sur l'équipement que ses concurrents chinois utilisent pour fabriquer leurs puces, selon des personnes familières de la question. Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a entamé mercredi une session au cours de laquelle elle devrait voter sur le "MATCH Act", un projet de loi visant à combler les lacunes en matière de restrictions sur les équipements de fabrication de puces. Il ferait également pression sur les entreprises étrangères qui vendent des équipements aux usines chinoises de fabrication de puces pour qu'elles s'alignent sur les restrictions à l'exportation imposées aux entreprises américaines telles que Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O . Le projet de loi vise les installations exploitées par les sociétés chinoises ChangXin Memory Technologies (CXMT), Yangtze Memory Technologies (YMTC), et Semiconductor Manufacturing International Corp 0981.HK , ainsi que des technologies essentielles dans l'ensemble du pays.

Micron a déclaré aux législateurs que Washington devait faire davantage pour freiner le développement chinois sur le marché des mémoires, selon des personnes familières de la question. Ils ont déclaré qu'une action accrue des États-Unis était nécessaire pour empêcher la Chine de dominer la fabrication de puces mémoire comme elle l'a fait dans l'industrie de l'énergie solaire et dans d'autres secteurs, et qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale.

Micron n'a pas répondu aux demandes de commentaires. CXMT, YMTC et SMIC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LES FABRICANTS CORÉENS DE PUCES DOMINENT LE MARCHÉ DES MÉMOIRES Les fabricants de puces sud-coréens Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS dominent désormais le marché des mémoires, Micron étant le troisième fabricant et le seul grand fournisseur américain.

Mais YMTC et CXMT connaissent une croissance rapide, malgré les restrictions imposées par le ministère américain du commerce sur les exportations vers ces entreprises.

YMTC figure sur une liste commerciale restreinte depuis 2022. Les installations de pointe de CXMT ont fait l'objet de restrictions à l'exportation de la part des États-Unis.

Le projet de loi, tel qu'il est actuellement rédigé, interdirait l'exportation d'un plus grand nombre d'équipements vers la Chine - notamment les machines à immersion DUV dans tout le pays, un marché dominé par la société néerlandaise ASML

ASML.AS - et préciserait comment imposer des restrictions en cas d'échec de la diplomatie.

La loi exigerait également une licence pour ASML et d'autres entreprises étrangères afin d'assurer l'entretien des équipements dans les installations concernées. Les représentants de Micron se sont engagés avec les législateurs tout au long du processus de rédaction, ont déclaré les sources. Elles ont ajouté qu'il y a environ un mois, le directeur général de Micron, Sanjay Mehrotra, a tenu une table ronde à huis clos avec les membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Le mois dernier, il a tenu une table ronde similaire avec les républicains de la commission bancaire du Sénat, selon une personne au fait du dossier.

D'AUTRES ENTREPRISES FONT PRESSION SUR LE PROJET DE LOI Micron, dont le siège se trouve à Boise, dans l'Idaho, est en train de construire une méga-installation à New York. D'autres entreprises du secteur font également pression sur le projet de loi, a déclaré une source, citant Tokyo Electron et les fabricants d'outils américains Lam Research, Applied Materials et KLA, qui perdent des ventes en raison des contrôles à l'exportation.

Ce mois-ci, le ministère du commerce a également publié des photos de Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, rencontrant Howard Lutnick, secrétaire américain au commerce. La loi MATCH n'est qu'un des nombreux projets de loi liés au contrôle des exportations qui seront votés mercredi par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. D'autres projets de loi portent sur l'octroi de licences, le processus interagences, la liste des entités, la mise en œuvre et les sanctions du ministère du commerce.

Un membre du personnel de la commission des affaires étrangères de la Chambre a présenté la liste comme la plus grande poussée législative dans ce domaine depuis la loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations. Kate Koren, qui a quitté cette année le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère du Commerce des États-Unis, qui supervise les contrôles à l'exportation, a déclaré que les projets de loi étaient un message du Congrès selon lequel la direction du bureau n'avait pas fait son travail.

"Il semble qu'il y ait un consensus bipartisan assez fort sur le fait que le BIS n'a pas vraiment fonctionné comme il aurait dû le faire au cours de l'année écoulée", a déclaré Mme Koren, qui travaille actuellement au Centre d'études stratégiques et internationales, basé à Washington. Comme l'a rapporté Reuters, le bureau a été dans la tourmente et s'est abstenu d'imposer de nouvelles restrictions lors d'une détente avec la Chine liée à des négociations commerciales.

Un porte-parole du BIS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Si le MATCH Act et d'autres projets de loi sont adoptés mercredi, il ne s'agira que d'une étape vers leur éventuelle transformation en loi. Un projet de loi similaire a été introduit au Sénat et pourrait éventuellement être inclus en tant qu'amendement à la loi sur l'autorisation de la défense nationale (National Defense Authorization Act).