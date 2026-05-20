Micron en hausse ; selon un dirigeant, le flux de trésorerie disponible devrait atteindre un nouveau record trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action Micron MU.O a progressé de 3,4 % pour atteindre 721 dollars

** Les perspectives financières de Micron se sont renforcées depuis sa dernière conférence sur les résultats - Manish Bhatia, vice-président exécutif des opérations mondiales, lors de la conférence J.P. Morgan Global Technology, Media and Communications

** Il affirme que la société est en passe d'enregistrer un nouveau flux de trésorerie disponible record au troisième trimestre fiscal

** “La demande continue de dépasser notre capacité et celle du secteur à répondre à la demande en raison de facteurs structurels persistants” - Bhatia

** Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé avant la publication des résultats de Nvidia après la clôture du marché mercredi: Marvell Technology MRVL.O a gagné 7 %, Intel INTC.O a progressé de 5,4 % et Broadcom

AVGO.O a gagné 2,7 %; Nvidia a progressé de 2,2 %

** À la clôture d'hier, MU avait progressé de 145 % depuis le début de l'année