Micron atteint un record avant la publication de ses résultats grâce à l'optimisme suscité par les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de Micron Technology MU.O ont grimpé de plus de 1 % pour atteindre un nouveau record intrajournalier mercredi, avant la publication des résultats trimestriels, l'accent étant mis sur la demande pour ses puces de mémoire d'intelligence artificielle

** Les actions de MU, qui ont augmenté de 64% depuis le début de l'année, ont clôturé au-dessus du niveau de capitalisation boursière de 500 milliards de dollars pour la première fois mardi

** MU devrait annoncer un bond de 150% de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre fiscal à 20,07 milliards de dollars et un BPA ajusté de 9,31 dollars, contre 1,56 dollars il y a un an, selon LSEG ** En décembre, la société prévoyait un chiffre d'affaires bien supérieur aux estimations grâce à la demande de puces d'intelligence artificielle; en début de semaine, MU a déclaré qu'elle avait commencé la production à haut volume de puces de mémoire HBM4

** TD Cowen, dans une note publiée lundi, a déclaré qu'il s'attendait à ce que MU affiche une "forte augmentation", ajoutant que la majorité des rendements des actions à long terme pourrait être tirée par une réévaluation

** L'action s'est récemment négociée à 9x les bénéfices prévisionnels, comparée à des sociétés comme Nvidia NVDA.O à 21x et AMD AMD.O à 25x, selon les données du LSEG

** La note moyenne de 44 analystes est 'achat', répartie en 40 recommandations 'achat' ou 'achat fort', 2 'maintien' et 2 'vente'

** Le PT médian de 450,00 $ est inférieur au prix récent de 467,87 $