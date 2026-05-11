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Micron : 815$, 260% depuis le 31 mars, bientôt dans le club des 1.000Mds$ ?
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:47

Micron avait fin la semaine précédente en trombe et entame celle-ci encore plus fort, sur gain de 8% vers 815$, avec une capitalisation qui atteint 910Mds$.
Le titre voit son cours multiplié par 2,6 depuis le 31 mars : encore 10% et avec un cours de 900$, la barre des 1.000Mds$ de "capi" sera atteinte !
Micron compte pour 30% des 2,5% de gain qui propulsent le "SOXX" vers un nouveau record absolu de 531,8$ (il passe la barre des 70% de gains en 29 séances, soit un rythme de 2,4% par séances).

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MICRON TECHNOLOGY
781,1199 USD NASDAQ +4,59%
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