Micron : 815$, 260% depuis le 31 mars, bientôt dans le club des 1.000Mds$ ?
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:47
Le titre voit son cours multiplié par 2,6 depuis le 31 mars : encore 10% et avec un cours de 900$, la barre des 1.000Mds$ de "capi" sera atteinte !
Micron compte pour 30% des 2,5% de gain qui propulsent le "SOXX" vers un nouveau record absolu de 531,8$ (il passe la barre des 70% de gains en 29 séances, soit un rythme de 2,4% par séances).
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