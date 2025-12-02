Microchip Technology relève ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires net et de bénéfice par action pour le troisième trimestre, grâce à des réservations importantes, ce qui a entraîné une hausse de 2,3 % de ses actions dans le cadre d'une prolongation des échanges.

La société prévoit maintenant un bénéfice ajusté par action de 40 cents, ce qui correspond au haut de la fourchette de 34 à 40 cents par action qu'elle avait prévue précédemment.

"Avec deux mois du trimestre derrière nous, notre activité est plus performante que ce que nous avions prévu lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du 6 novembre 2025 ", a déclaré le directeur général Steve Sanghi dans un communiqué.

Microchip a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que les ventes nettes se situent également dans le haut de la fourchette de ses prévisions précédentes de 1,11 à 1,15 milliard de dollars.

Les perspectives révisées de revenus impliquent une croissance séquentielle d'environ 1 % et une croissance annuelle de 12 %, a déclaré la société.

Sanghi a déclaré que l'activité de réservation de la société est "restée forte jusqu'en novembre, avec un carnet de commandes qui se remplit mieux que prévu au cours du trimestre actuel et qui croît bien jusqu'au trimestre de mars 2026".