Microchip Technology en hausse ; les investisseurs envisagent une reprise de la demande

7 août - ** L'action de Microchip Technology MCHP.O a progressé de 0,2% jeudi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, le rapport étant considéré comme un test clé de la reprise de la demande de puces et de la normalisation des stocks

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 15% à 1,05 milliard de dollars et un BPA ajusté de 0,24 $ contre 0,53 $ l'année précédente, selon LSEG ** Le 8 mai, la société a prévu un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,02 et 1,07 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes à l'époque et témoigne d'un redressement après une longue période d'effondrement de l'industrie

** Les estimations consensuelles des analystes suggèrent que MCHP n'enregistrera pas de croissance de son chiffre d'affaires annuel avant le troisième trimestre de décembre

** L'action MCHP a augmenté d'environ 16% depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 10%

** L'action a récemment atteint 35 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 20