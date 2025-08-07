 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Microchip Technology en hausse ; les investisseurs envisagent une reprise de la demande
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de Microchip Technology MCHP.O a progressé de 0,2% jeudi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, le rapport étant considéré comme un test clé de la reprise de la demande de puces et de la normalisation des stocks

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 15% à 1,05 milliard de dollars et un BPA ajusté de 0,24 $ contre 0,53 $ l'année précédente, selon LSEG ** Le 8 mai, la société a prévu un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,02 et 1,07 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes à l'époque et témoigne d'un redressement après une longue période d'effondrement de l'industrie

** Les estimations consensuelles des analystes suggèrent que MCHP n'enregistrera pas de croissance de son chiffre d'affaires annuel avant le troisième trimestre de décembre

** L'action MCHP a augmenté d'environ 16% depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 10%

** L'action a récemment atteint 35 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 20

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

