Microchip Tech prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de puces

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Microchip Technology MCHP.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations, misant sur une forte demande pour ses puces utilisées dans les secteurs industriel et automobile.

L'action de la société basée à Chandler, en Arizona, a progressé de plus de 2 % en séance prolongée.

La société a bénéficié d'une reprise cyclique sur des marchés finaux clés, notamment l'industrie et l'automobile, ainsi que d'une demande en forte hausse de la part des centres de données d'intelligence artificielle.

Les dépenses soutenues sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense, alimentées par les tensions géopolitiques et l'augmentation des budgets gouvernementaux, ont également constitué une source stable de croissance des revenus.

Microchip prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,44 et 1,47 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 67 et 71 cents, soit au-dessus des estimations de 59 cents.

“Nous constatons un engagement fort de la part de nos clients et une expansion des activités de conception dans les applications de centres de données et d'IA, portées par l'étendue et les performances de notre portefeuille de solutions de connectivité et de calcul à haut débit”, a déclaré Rich Simoncic, directeur des opérations, dans un communiqué.

Lundi, son concurrent Onsemi a également prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations , misant sur la demande pour ses puces à mesure que l'industrie automobile se redresse.

Pour le quatrième trimestre, Microchip a annoncé un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,26 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 57 cents par action, contre des estimations de 51 centspar action.