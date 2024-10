Michelin va fermer plusieurs sites pour deux semaines

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Michelin (-0,87% à 34,38 euros) affiche une des plus fortes baisses du CAC 40 après avoir annoncé l’arrêt pour deux semaines de plusieurs de ses sites en France. Selon "Le Parisien" c’est une décision "dictée par le marasme économique et les difficultés des constructeurs dont les ventes de véhicules baissent". "Les ventes des constructeurs sont en repli de 20 % à 25 %", souligne le PDG du fabricant de pneumatiques, Florent Menegaux, dans un entretien accordé au quotidien.

