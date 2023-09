Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : tente de franchir le cap des 30E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - Michelin renoue avec les 30E et tente de nouveau un soulèvement de la résistance majeure des 30,1E des 31 juillet et 6 septembre.

En cas de succès, une sortie de corridor 28,3/30,1E validerait un objectif de 31,9/32E.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.46%