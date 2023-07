Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: Stellantis prend une participation dans Symbio information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Michelin confirme la cession d'une partie de sa participation dans Symbio à Stellantis.



Cette cession permet à Stellantis d'entrer aux côtés de Michelin et de Forvia dans le capital de la société leader de la mobilité par pile à combustible, chaque actionnaire détenant 33,33% du capital.



' Cette annonce constitue une nouvelle étape vers la décarbonisation de l'industrie de la mobilité et illustre l'excellence technologique de Symbio en matière d'innovations dans le domaine des piles à hydrogène. L'entrée de Stellantis dans l'actionnariat va permettre à Symbio d'accélérer son développement en Europe et aux Etats-Unis ' indique le groupe.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.15%