Michelin: résultat net de 1220 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 18:01

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que ses ventes totales ont atteint 14,08 milliards d'euros au 1er semestre, en hausse de 5,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Lesventesdu secteur opérationnel Automobile et distribution associée s'élèvent à fin juin2023 à 7024millions E contre 6599millionsE à fin juin 2022, soit une hausse de 6,4%.



Lesventesdu secteur opérationnel Transport routier et distribution associée s'élèvent à 3 397millionsE par rapport à 3 469millionsE pour la même période en2022, en baisse de 2,1%.



Lesventesdu secteur opérationnel des Activités despécialités s'élèvent à 3658millionsE, à comparer à 3 221millionsE à fin juin 2022, soit une hausse de 13,6%.



Dans ce contexte, Michelin enregistre un résultat opérationnel de 1614 ME au 1er semestre (contre 1257 ME un an plus tôt), tandis que le résultat net ressort à 1220 ME, contre 843 ME un an plus tôt.



Malgré un scénario de marchés moins favorable, laguidance2023 du Groupe est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants supérieur à 3,4milliardsE (vs3,2milliardsE précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2,0milliardsE (vs1,6milliardE précédemment).