Michelin, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du mardi 14 octobre 2025

(AOF) - Michelin (-8,93% à 26,11 euros)

Michelin a été lourdement sanctionné et a signé la plus forte baisse du CAC 40 après avoir lancé un avertissement sur résultats. En raison d'une détérioration plus forte que prévu de l'activité en Amérique du Nord, avec des volumes de ventes en baisse de 10% au troisième trimestre, le pneumaticien a révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels. Le résultat opérationnel annuel des secteurs devrait désormais se situer entre 2,6 et 3 milliards d'euros (à taux de change constants), contre plus de 3,4 milliards d'euros initialement prévu.

Points clés

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote, devant les salariés avec 2 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Florent Menegaux présidant la gérance.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des usines en européennes, d’où le maintien de la marge opérationnelle,

- renforcement de la rentabilité en pneus de spécialités, via les cessions au Sri Lanka et en Pologne,

- accélération de la diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique-renforcée par acquisitions de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- fabrication en France des activités à très forte valeur ajoutée,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 3 enjeux -fabrication additive, composites flexibles et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans

- R&D (700 M€ par an dans 9 centres) soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46% en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- accompagnement de la mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

Défis

- Dans un marché mondial en repli (volumes de pneus en repli de 5 % pour le groupe), compensation insuffisante des hausses de prix de vente ;

- Lancement ambitieux en 2025 de pneus en tourisme camionnette et en poids lourds ;

- Objectifs :

- 2025 : bénéfice opérationnel en hausse à + 3,4 Mds€, autofinancement libre de + 1,7 Md€ ;

- 2030 : hausse des ventes de 5 % par an et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Dividende 2024 de 1,38 €.