Michelin: lance le 'Michelin Inflatable Lab'

(CercleFinance.com) - Michelin et sa filiale AirCaptif étendent leurs activités dans le domaine des solutions gonflables en lançant la commercialisation du ' Michelin Inflatable Lab '.



Le ' Michelin Inflatable Lab ' est une structure gonflable nomade permettant de réaliser, en toute sécurité, des opérations intérieures ou extérieures d'urgence médicale, de confinement d'un patient ou encore de protection de matériel, tout en maintenant un contrôle de la pureté de l'air environnant.



Le ' Michelin Inflatable Lab ' répond aux besoins des médecins, des urgentistes, des militaires, des pompiers ou encore des ONG pour protéger patients, personnels de santé et matériel en minimisant les risques de contamination de l'air. Il a également vocation à trouver des usages dans l'industrie agroalimentaire, l'aéronautique ou le secteur de la cosmétique.



Il peut être déployé par 3 personnes en seulement 30 minutes. Disponible sous de multiples formes et dimensions, il s'avère également extrêmement léger. À titre d'exemple, la masse d'une structure de 30 m2 est de 75 kg, quand une construction en dur de même dimension pèse près de 3 tonnes.



Sa compacité facilite par ailleurs son rangement et deux sacs d'un volume total de 2m3 suffisent à son transport.





