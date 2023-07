Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: distingué pour un pneu à 45% en matériaux durables information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir reçu le 13 juillet, à Francfort, le prix AutomotiveINNOVATIONS Award 2023 dans la catégorie 'Chassis, Car Body & Exterior' pour son pneu de voitures, homologué route, intégrant 45% de matériaux durables.



Cette distinction est décernée par PricewaterhouseCoopers et le Center of Automotive Management qui, depuis plus de dix ans, mènent des études auprès des constructeurs et des fournisseurs afin d'identifier les grandes innovations de l'industrie automobile.



Selon le géant français des pneumatiques, cette récompense salue son engagement pour une production de pneus avec 100% de matériaux durables d'ici 2050, avec une étape de 40% en moyenne d'ici 2030.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.24%