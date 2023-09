Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: acquisition de Flex Composite Group finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir conclu l'acquisition de Flex Composite Group, un leader dans les tissus et films de haute technologie, conformément aux modalités communiquées le 19 juin et après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération.



'Cette acquisition s'inscrit dans le plan Michelin in Motion 2030 et marque une avancée significative dans le développement des activités de composites polymères du groupe', explique le géant des pneumatiques.



Comptant 400 employés, FCG a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros. Sur la période 2015-2022, la société a réalisé une croissance organique moyenne de 11%, avec une marge d'EBITDA de 25 à 30%.





