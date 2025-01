Michelin : +3,5% vers 32E information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Michelin teste un plancher vers 30,7E et rebondit de +3,5% vers 32E, se rapprochant d'un 1er obstacle situé vers 32,2E.

La principale résistance à surmonter se situe vers 32,78E et remonte au 13/12/2024, l'objectif suivant reste le 'gap' des 33,81E du 23 octobre 2024.





