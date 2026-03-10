 Aller au contenu principal
Michelin : 3,5% vers 31,2E, 'gap' au-dessus de 30,38E
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:25

Michelin rebondit de 3,5% vers 31,2E après avoir refermé le "gap" des 30,31E du 21 janvier puis repris appui sur le palier des 30E.
Le titre ouvre symétriquement un "gap" au-dessus de 30,38E et ne devrait pas rencontrer d'obstacle avant 31,5E (ex-résistance de mi-septembre 2025 et du 22 janvier) : cela se complique ensuite au-delà de 32,67E ("gap" du 2 mars)

