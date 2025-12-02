Michael et Susan Dell vont placer 250 dollars sur les comptes d'investissement de 25 millions d'enfants américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 9)

Michael Dell et son épouse Susan Dell déposeront chacun 250 dollars sur les comptes d'investissement de 25 millions d'enfants américains, dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars qui s'inscrit dans l'initiative Invest America de l'administration Trump.

Cette initiative, connue sous le nom de "comptes Trump", a été créée cette année dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump. Le Trésor américain déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028.

Ces fonds, qui doivent être investis dans un fonds indiciel reflétant les performances du marché boursier, seront disponibles à l'âge de 18 ans pour financer des études, une formation professionnelle, l'achat d'un premier logement ou la création d'une entreprise.

"Nous pensons que cet effort permettra d'élargir les possibilités, de renforcer les communautés et d'aider davantage d'enfants à prendre leur avenir en main", ont déclaré les Dells dans un communiqué.

Les fonds sont principalement destinés aux enfants de moins de 10 ans, mais les enfants de plus de 10 ans peuvent en bénéficier si les fonds restent disponibles après l'inscription initiale.

Les comptes Invest America devraient ouvrir le 4 juillet de l'année prochaine, mais les détails de leur fonctionnement ne sont pas encore connus.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir décrit ces comptes comme une "porte dérobée pour la privatisation de la sécurité sociale".

Il a toutefois clarifié ses propos dans un message publié sur X . "Les Trump Baby Accounts constituent un avantage supplémentaire pour les générations futures, qui viendra s'ajouter au caractère sacré des paiements garantis de la sécurité sociale", a déclaré Scott Bessent.