MGI Digital Technology: Résultats solides mais incertitude à court terme

CA S1 : 27,1 M€, +15,8% (+1,5% pc)
- Apport d'Altix : 3,3 M€, +7%
- International : 97%du CA, +15,9%
- Part du réseau Konica Minolta : 19 M€, +8%
- Marge brute stable à 68,3%
- Marge d'Ebitda 14,3% vs 18% (19,5% hors Altix) / Mex 2,7% vs 8% (8,9% hors Altix) / Marge nette 9,1% vs 10,9% (13,5% hors Altix)
- Gearing -12,6% vs -16,5% au 31/12/24
- Objectif 2025 : CA stable par rapport à 2024 hors licence
Le S1 est marqué par la poursuite de l'intégration d'Altix qui fait partie du groupe depuis juillet 2024. Cette acquisition marque un enjeu majeur de diversification dans l'électronique imprimée. Les activités à l'export sont tirées par 1/ Konica dont la part dans le CA progresse de +8% à 19 M€ et 2/ l'apport d'Altix qui vend quasiment exclusivement à l'international (3,3 M€). Ainsi, les ventes en dehors de France progressent de +15,9% et représentent désormais 97% du CA vs 83,2% au S1 2024.
Notons toutefois que le groupe hors Konica et Altix souffre d'un environnement tendu avec des ventes export en recul estimé de -23%. La France, quant à elle, progresse de +13% à 0,9 M€. Ces éléments révèlent toute la pertinence de la diversification opérée dans l'électronique imprimée ainsi que l'importance du réseau Konica Minolta.
