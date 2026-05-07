MGE Energy recule après avoir fixé le prix d'une émission d'actions de 250 millions de dollars

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7 mai - ** Les actions de MGE Energy MGEE.O ont reculé de 5,1 % avant l'ouverture, à 76,70 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 250 millions de dollars ** La société mère du service public réglementé Madison Gas and Electric a annoncé mercredi en fin de journée une émission d'actions d'environ 3,3 millions d'actions au prix de 75,75 $, comprenant une composante de vente à terme

** Le prix de l'offre représente une décote de 6,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** MGEE a vendu 990 099 actions directement pour 75 millions de dollars et a conclu des contrats de vente à terme distincts d'une durée de 20 mois avec Morgan Stanley, BofA et JP Morgan portant sur environ 2,3 millions d'actions pour 175 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les montants provenant du règlement des contrats, à des fins générales, notamment le remboursement de la dette à court terme, le rachat/le retrait/le refinancement d'autres titres, les dépenses d'investissement et les investissements dans des filiales

** Morgan Stanley, Guggenheim, BofA et JP Morgan sont les co-chefs de file de l'opération

** La vente à terme permet au service public de garantir son financement aux niveaux de prix actuels, tout en reportant l'émission de nouvelles actions et la dilution des bénéfices jusqu'à ce qu'il ait besoin du produit

** Avant l'offre, la société basée dans le Wisconsin comptait environ 36,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars

** Jusqu'à mercredi, l'action MGEE avait progressé de 3 % depuis le début de l'année