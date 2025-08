MG INTERNATIONAL : Communiqué résultats du premier semestre 2025

Résultats du 1 er semestre 2025

(Comptes non audités)

MG International - Dans un marché de l'équipement de piscines en recul pour la troisième année consécutive, après une période de forte croissance portée par la crise sanitaire, et l'arrivée d'une nouvelle concurrence sur le marché des robots, Maytronics France maintient son leadership sur les segments des robots électriques et des alarmes à détection d'immersion.

Au premier semestre 2025 le chiffre d'affaires est en baisse de 24% et atteint 33,8 m€.

Dans ce contexte de ralentissement de l'activité, la mise en place d'une politique de contrôle des coûts et la bonne maîtrise des charges salariales ont permis de réduire les charges d'exploitation de 15% par rapport au premier semestre 2024 malgré l'incompressibilité de certains postes.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1.2 m€, en baisse de 60%, le résultat net s'établit à 1,1 m€ en baisse de 58%.

Les comptes intermédiaires (non audités), arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 juillet 2025 font apparaître les éléments suivants :

Un semestre en perte de vitesse pour l'ensemble de l'industrie

L'ensemble des activités piscines privées (robots électriques, couvertures et alarmes) connaît une baisse marquée par rapport au premier semestre 2024. Pour la troisième année consécutive, ceci s'explique principalement par un phénomène d'atterrissage naturel du marché après trois années de hausse significative mais également par le contexte macro-économique (morosité économique, perte de pouvoir d'achat) et l'arrivée d'une nouvelle concurrence agressive sur le marché des robots.

L'activité Poséidon (sécurité des piscines publiques) est pour sa part stable par rapport au premier semestre 2024, avec plus de 2m€ facturés sur ce premier semestre 2025.

Toutes activités confondues, le chiffre d'affaires du premier semestre s'affiche ainsi à 33,8 m€ en baisse de 10.5 m€.

Rentabilité d'exploitation

Pour lutter contre cette nouvelle concurrence, la société a légèrement dégradé son taux de marge brute.

Dans ce contexte de ralentissement de l'activité, la mise en place d'une politique de contrôle des coûts et la bonne maîtrise des charges salariales ont permis de réduire les charges d'exploitation de 15% par rapport au premier semestre 2024 malgré l'incompressibilité de certains postes.

Malgré ces efforts, le résultat d'exploitation ressort en baisse de 1,8 m€ à 1,2 m€ contre 3 m€ au premier semestre 2024.

Le résultat financier est positivement impacté par la facturation d'intérêts à la maison mère liée à une avance de trésorerie consentie en 2024. Ces produits ont été absorbés par les intérêts financiers courant sur les dettes bancaires ainsi que des pertes latentes observées sur nos positions en devises étrangères (USD, SGD, SEK, NOK…).

Après prise en compte des éléments financiers, exceptionnels et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net s'affiche en baisse de 1,6 m€ à 1,1 m€ contre 2,7 m€ au premier semestre 2024.

Evolution de la structure bilancielle et endettement

La baisse d'activité sur le premier semestre se traduit par une légère diminution du total bilan de la Société qui passe de 59 M€ à 53,2 M€ entre le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Cette variation résulte essentiellement de la baisse des créances clients, conséquence de la diminution du chiffre d'affaires mais aussi d'une meilleure gestion des niveaux de stocks, engagée depuis 2023.

Perspectives

Dans un contexte marqué par une décroissance du marché de la piscine pour la troisième année consécutive, la Société reste prudente sur la tendance du second semestre qui représente historiquement environ 25% de l'activité annuelle et pèse sur la rentabilité.

La tendance baissière observée sur le premier semestre devrait se poursuivre sur la seconde partie de l'année 2025.

Pour plus de détails sur les comptes, se référer aux états financiers semestriels publiés sur le site www.maytronics.fr

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier

Tél. +33 (0)4 42 98 14 90 – nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.