Metsera augmente après que Novo Nordisk et Pfizer ont adouci leurs offres

(Modification du quatrième point après que Metsera a corrigé l'offre CVR précédente de Novo à 21,25 $ au lieu de 22,50 $)

4 novembre - ** Les actions de Metsera MTSR.O , développeur de médicaments pour la perte de poids, augmentent de 12,7 % pour atteindre 68,64 $

** Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer PFE.N ont révisé leurs offres d'achat pour Metsera, a déclaré la société

** L'offre révisée de Novo porte la valeur de la transaction à environ 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer est maintenant prêt à débourser 8,1 milliards de dollars

** Selon la nouvelle offre de Novo, Metsera est également éligible pour recevoir 24,00 dollars supplémentaires par action en espèces, contre 21,25 dollars auparavant, en fonction des étapes de développement et d'approbation réglementaire

** Pfizer a déposé deux plaintes contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk

** MTSR a plus que doublé depuis ses débuts en bourse en janvier, si l'on tient compte des mouvements de séance