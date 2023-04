METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2022

Paris, le 28 avril 2023 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels non-audités pour l’exercice 2022.



Méthanor a réalisé en 2022 le meilleur résultat de sa jeune histoire, avec un bénéfice net de 1,27 M€ en 2022.

Ce résultat s’appuie sur la bonne tenue de la rentabilité des investissements en portefeuille et sur la cession de ses investissements dans l’hydroélectrique.

En effet, dans le cadre d’une opération de refonte de son portefeuille, Méthanor a cédé́ ses actions et ses comptes-courants détenus dans les sociétés d’exploitation des deux centrales hydroélectriques de Chavort et d’Aqua Bella. La société́ a ainsi perçu un montant total de 1.910 K€ en numéraire. Ce versement s’est traduit, d’un côté par une reprise de provisions d’un mon-tant de 562,5 K€ euros sur l’investissement entièrement provisionné dans la centrale de Cha-vort, et de l’autre par une plus-value de cession de 166 K€ sur son investissement dans la cen-trale d’Aqua Bella.

Par ailleurs, Méthanor a perçu 1.186 K€, intérêts inclus, au titre de son compte courant dans la société Aqua Bella et la gestion du portefeuille d’investissements a généré 890 K€ de produits financiers au cours de l’exercice.