METHANOR : RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2024

Paris, le 17 octobre 2024 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, conserve une situation financière saine au premier semestre 2024.





Une poursuite des investissements dans les ENR et une provision sur le portefeuille de participations





Compte de Résultat (K€) 30/06/2024 30/06/2023



Produits d'exploitation 67,5 -



Résultat d'exploitation +26 ,5 -41,1



Résultat financier -967,3 +378



Résultat exceptionnel - -



Résultat net - 940,8 + 337





Au titre du 1er semestre 2024, Méthanor a enregistré une perte nette essentiellement liée à la comptabilisation d’éléments non récurrents. En effet, à la suite des difficultés d’exploitation rencontrées par Gaussin, Méthanor a fait le choix de provisionner à 100% la créance qu’il détenait dans la société.



Cela s’est traduit mécaniquement par une baisse du résultat financier mais n’a eu aucun impact sur la trésorerie qui, nette de dettes, avoisinait 400K€ au 30 juin pour des fonds propres de 12,7 M€.