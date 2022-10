METHANOR : RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2022

Paris, le 13 octobre 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce des résultats en forte amélioration pour le premier semestre 2022.

Une rentabilité nette en très forte hausse



Compte de Résultat (K€) 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2020

Produits d'exploitation - - -

Résultat d'exploitation -46,1 -35,8 -40,6

Résultat financier +415,5 +96,4 +67,8

Résultat exceptionnel - - -

Résultat net + 366,9 +60,5 +27,2



Au titre du 1er semestre 2022, Méthanor a dégagé un résultat net de 366,9 K€, multiplié par 6 en l’espace d’un an glissant.

Cette bonne performance est due à la forte montée en puissance des participations de la société, qui ont permis au résultat financier de bondir de 96,4 K€ à 415,5 K€.

Au cours du 1er semestre, la société a investi 2,5 M € en OCA (Obligations Convertibles en Actions) dans la société Evergaz, qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisation territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique.

Après avoir enregistré une perte nette exceptionnelle au titre de l’exercice 2021 dû au provisionnement total de sa participation dans la centrale hydraulique de Chavort, située en Savoie, Méthanor redevient profitable et bénéficie d’une situation financière solide. A fin juin, la société disposait d’une trésorerie nette de dettes de 430K€ pour des fonds propres de 11,4 M€.