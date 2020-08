METHANOR investit 804 000 € dans le futur parc photovoltaïque de la Broue en Martinique

Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un investissement de 804 000 € en obligations convertibles dans le futur parc photovoltaïque de La Broue, en Martinique. Le projet est géré par Akuo Energy, groupe indépendant de production d'électricité à partir de ressources renouvelables.



Le projet, dénommé Madinina 1, est lauréat de l'appel d'offres concernant les projets de stockage situés dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), lancé en octobre 2017 par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Il consiste en la construction et l'exploitation d'une centrale de stockage d'une capacité de 19,2 MWh. Les travaux de construction sur site ont commencé en juin 2020, pour une mise en service industrielle prévue au plus tard en avril 2021.



La centrale est détenue par FPV La Broue, elle-même détenue à 100% par Akuo Western Europe and Overseas, dont Akuo Energy possède 95% du capital.