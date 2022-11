METHANOR investit 2 M€ dans la société GAUSSIN pour le développement de véhicules à hydrogène

Paris, le 4 novembre 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, annonce un investissement obligataire de 2 M€ dans la société GAUSSIN pour financer ses solutions basées sur l’hydrogène.



Coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010, GAUSSIN est un pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent. Le groupe a développé une gamme de véhicules à hydrogène, complétée au printemps par le lancement de l'AGV® (Automated Guided Vehicle) H2, et a créé le premier camion à hydrogène participant au Rallye Dakar, le H2 Racing Truck®, exposé dans le monde entier dans le cadre de son World Tour. Son PDG, Christophe Gaussin, a été sacré « Personnalité hydrogène de l’année » en mars à l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une remise de prix réunissant les acteurs de la filière hydrogène.



Pour accompagner financièrement Gaussin dans le développement de ses technologies hydrogène, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a souscrit à une émission obligataire de 2 M€.