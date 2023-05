METHANOR annonce un dividende de 15c€ par action

Paris, le 11 mai 2023 –Méthanor (ALMET- FR0011217710) soumettra au vote de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale du 30 juin 2023 le versement d’un dividende en hausse de 50% par rapport à 2021.

Après avoir réalisé un bénéfice net record en 2022 et en accord avec sa politique de distribution, Méthanor va proposer de verser un dividende de 15 c€ par action en 2023 au titre de l’exercice 2022, à comparer à 10 c€ par action en 2021.

Les actions Méthanor sont cotées sur Euronext Growth et éligibles au dispositif PEA-PME. Grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu pour les actionnaires physiques conservant leurs actions pendant au moins 5 ans.



Pour mémoire, le modèle économique de Méthanor repose sur l’investissement dans des infrastructures basées en France produisant des énergies renouvelables, qui sont revendues à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement et qui bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Depuis sa création, la société a réalisé au total vingt opérations de financement de projets d’énergie renouvelable ou bas carbone.