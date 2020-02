METHANOR annonce le lancement d'une augmentation de capital de près de 1,5 M€ (prime d'émission incluse) avec DPS au prix de 5,25 € / action du 24 février au 20 mars 2020

Méthanor (Euronext Growth Paris FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique...), annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 1 467 133, 50 € (prime incluse) par l'émission d'un nombre maximum de 279 454 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euros (soit 1 € de valeur nominale et 4,25 € de prime d'émission). La période de souscription s'effectuera du 24 février au 20 mars inclus.



La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible.

Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu'à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets d'énergie renouvelable qui seront annoncés prochainement.



Pour rappel, la société Méthanor a toujours été rentable depuis sa création et a annoncé un résultat net au 30/06/2019 en forte progression à 197 K€.





Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement ses investissements dans les énergies renouvelables et améliorer significativement ses résultats financiers.



L'objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime fiscal avantageux des SCR.